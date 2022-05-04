أبيدجان 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، في اجتماع مع دولة رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار باتريك أتشي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة تنظيم مؤتمر كوب 15 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر والجفاف، الذي سيقام في أبيدجان خلال الفترة 9 - 20 مايو 2022.حضر الاجتماع معالي وزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كامارا، ومعالي وزير البيئة جان لوك آسي، ورئيس لجنة تنظيم مؤتمر كوب 15 أبو بامبا، وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدين لدى جمهورية كوت ديفوار.// انتهى //05:02ت م0006