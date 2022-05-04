الخرج 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسانطلقت أمس أولى أيام فعاليات "عيد الدلم فرحة" ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك برعاية محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، وبحضور رئيس بلدية الدلم المهندس عامر العجمي وعدد من القيادات الأمنية والحكومية وأعيان المحافظة .وتضمنت الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام إلقاء عدد من القصائد والعرضة الوطنية والأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور, كما تزينت سماء الدلم بالألعاب النارية معلنة انتهاء اليوم الأول من الفعاليات .يذكر أن احتفالات "عيد الدلم فرحة " تشمل عدة فعاليات مسرحية مميزة بمشاركة عدد من الفنانين.// انتهى //10:39ت م0009