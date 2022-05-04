الدمام 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية، فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت عنوان "عيد النعيرية أحلى" بحديقة الربيع بالمدخل الشمالي لمحافظة النعيرية.وتضمنت الفعاليات الاحتفالية التي جذبت عددًا كبيرًا من الحضور ونالت إعجابهم، فقرات العرضة السعودية، وفقرات ترفيهية، ومسابقات للأسرة والطفل، وفقرات للعروض الخطرة، وركنًا للرسم على الوجوه، وألعاب هوائية للأطفال.ووزعت الأمانة بهذه المناسبة أكثر من (1500) هدية متنوعة على الحضور من الأهالي وأطفالهم وزوار النعيرية أثناء الفعاليات بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم احتفاءً بهذه المناسبة.وأكدت الأمانة نشر مظاهر الاحتفاء بالعيد عبر نشر هوية العيد، متضمنة عبارات التهاني من خلال اللوحات والمجسمات، مشيرةً إلى تركيب أكثر من (800) مجسم جمالي مزين بعبارات التهنئة بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستمتاع بكافة المرافق والخدمات التي وفرتها الدولة وعدم العبث بها والمحافظة عليها ليستفيد منها الجميع.// انتهى //10:43ت م0010