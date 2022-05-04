الخرطوم 03 شوال 1443ه الموافق 04 مايو 2022 واساهتمت الصحف السودانية اليوم, بتأكيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو, أن الصراع القبلي في دارفور مصطنع ومخطط وهناك من يتربصون بالسودان ودارفور.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى أن ما بين 85 إلى 115 ألف شخص نزحوا جراء أحداث العنف الأخيرة في ولاية غرب دارفور السودانية, مشيرة إلى دعوة عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، لحلّ للأزمة السياسية عبر الحوار بهدف الحفاظ على مقدرات السودان.ونقلت عن الأمم المتحدة قولها إن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي أدى لانخفاض قيمة الجنيه السوداني.وقالت إن المجلس العسكري الحاكم في تشاد أرجأ حوار المصالحة بين الجيش والمعارضة - والذي كان مقرراً أن يبدأ في العاشر من مايو الحالي - إلى موعد لاحق.وأخبرت صحف السودان عن مقتل 12 عنصراً إرهابياً بغارات جوية في مالي، استهدفت مليشيات إرهابية في مناطق متعددة من البلاد.// انتهى //10:45ت م0011