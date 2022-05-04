القاهرة 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، حرص بلاده على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية.وسلطت الضوء على مواصلة المصريين احتفالاتهم بأيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ في مختلف المحافظات.ورصدت صحف الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة النظر إلى الطوق الأمني الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة.وأشارت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا جددت عزمها تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون، وأنها ستواصل الجهود لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال مما أسفر عن مقتل العشرات.// انتهى //10:47ت م0013