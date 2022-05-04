تونس 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية اليوم بسلسلة الحرائق التي شهدتها بعض المدن التونسية خلال يوم عيد الفطر المبارك وخلفت خسائر مادية جسيمة.وتحدثت في الشأن المغاربي عن فرار عدد من المساجين غرب ليبيا عقب عملية تمرد مسلح للمساجين نتج عنها مقتل أحد الحراس, مشيرة إلى نجاح قوات الأمن في القبض على 15 من المساجين الفارين.ولفتت صحف تونس إلى إعلان الحكومة المالية إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في ظل توتر في العلاقات بين الجانبين.// انتهى //10:48ت م0014