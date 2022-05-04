الرباط 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية اليوم، بزيارة الوفد الحكومي الإسباني للمغرب غداً الخميس لوضع الترتيبات النهائية لعملية عودة مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا إلى المغرب خلال عطلة الصيف، عبر الموانئ الجنوبية لإسبانيا باتجاه الموانئ الشمالية للمغرب.وتناقلت تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بتسليم السلطة في بلاده عبر انتخابات أو توافق وطني، ودعوته لكل المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية، إلى التسامح والترفع فوق الخلافات.وتطرقت صحف الرباط إلى قرار السلطات المالية القاضي بإلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين بعد التوتر الحالي في العلاقات الفرنسية المالية.ولفتت إلى تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة من حدوث أزمة غذاء حادة في العديد من دول العالم بسبب نقص الإمدادات من الحبوب وبعض المواد الأساسية الأخرى.كما واصلت تتبعها اليومي لأسعار المحروقات عبر العالم في ظل الارتفاع الذي تشهده هذه المواد في الأسواق الدولية.// انتهى //11:43ت م0015