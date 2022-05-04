تونس 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسأوقفت دورية تابعة لحرس الحدود التونسي بمحافظة القصرين 30 مهاجراً غير شرعي مجتازين للحدود البرية الغربية لتونس.وأفادت مصادر أمنية تونسية أن قوات حرس الحدود بمحافظة صفاقس جنوب تونس أحبطت عملية هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الأوروبية انطلاقاً من سواحل المحافظة أوقفت على إثرها 12 مهاجراً غير شرعي وحجزت مبالغ مالية.وأشارت إلى أن دورية أخرى لحرس الحدود البحري أحبطت عملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا وحجزت مركباً بحرياً على متنه 16 مهاجراً غير شرعي .// انتهى //13:59ت م0020