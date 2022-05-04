عرعر 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس مسيرة للخيول العربية في مدينة عرعر ضمن فعاليات "العيد الشمالي" احتفاءً بعيد الفطر المبارك, بمشاركة دوريات الأمن وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة بهدف تشجيع ودعم أصحاب هذه الهواية العربية الأصيلة.وأوضح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني, أن مثل هذه الفعاليات تعزز الهوية الوطنية وترفع قيمة الموروث الشعبي لجيل معتز بموروثه الوطني الأصيل لقيمة هذه الرياضة لارتباطها بالتاريخ الذي يمثل جزءاً أصيلاً من هوية المملكة وثقافتها وموروثها، مما يسهم في تنمية الفروسية بالمنطقة.// انتهى //13:59ت م0021