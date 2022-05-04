الأحساء 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسانطلقت أمس فعاليات " عيدية " التي تنظمها أمانة الأحساء في منتزه الملك عبدالله البيئي ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك، بحضور الأمين المهندس عصام بن عبداللطيف الملا .وتضمنت الفعاليات التي تستمر 3 أيام عدداً من البرامج والعروض التفاعلية كالفلكلورات الشعبية، والفنون التشكيلية، وأوبريت عيدي، والألعاب الحركية، ومنصات العزف، وعروض كرنفال الدرامز، والسينما الخارجية، إلى جانب عروض النافورة التفاعلية.وجذبت قوافل " عيدي " عبر المنصات المُتنقلة الزوّار في أول أيام العيد في مسارات طرق الحاضرة "طريق الظهران ، طريق الرياض ، طريق الخليج" التي شهدت تقديم ألوان من الفلكلورات الشعبية ابتهاجاً بالعيد، كما شهدت مدن " الهفوف ،المبرز ، العيون ، الجفر " احتفاء الأهالي بالفنون الشعبية.وتأتي هذه الفعاليات ضمن مستهدفات الأمانة الرامية إلى تعزيز الجانب الترفيهي والسياحي للمنطقة من واقع أولوياتها الخدمية والمجتمعية المتجسدة من أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتقديم فعاليات وبرامج متعددة ومشاركة المجتمع في مختلف المناسبات تدعيماً لبرنامج جودة الحياة.// انتهى //14:24ت م0022