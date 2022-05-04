أنجامينا 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 470 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 2,820 فردًا.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاءالعالم .// انتهى //16:23ت م0027