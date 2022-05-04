اجتماعي/ مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 470 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في العاصمة التشادية
الأربعاء 1443/10/3 هـ الموافق 2022/05/04 م واس
أنجامينا 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 470 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 2,820 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء
العالم .
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16:23ت م
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