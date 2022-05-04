ينبع 03 شوال 1443هـ الموافق 04مايو 2022م واسبعد توقف لعامين عادت مدينة ينبع الصناعية تزهو وتتألق كعادتها بالعيد وتزدان بفرحة سكانها وزوارها مع إطلاق الهيئة الملكية بينبع لفعاليات مهرجان (عيدنا ينبع) بدءا من مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، الذي تحتضنه واجهتها البحرية على شواطئ البحر الأحمر ويستمر حتى مساء الجمعة القادمة .وأشار مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع والمشرف العام على المهرجان غازي العتيبي أن المهرجان يعود هذا العام بشكل جديد ومميز بعد توقف العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا لتعود أجواء الأعياد والاحتفالات وسط إقبال كبير من جميع أفراد العائلة، التي حرص من خلالها المهرجان على إرضاء أذواق جميع أفراد الأسرة من جميع الإعمار واشتملت الفعاليات على عروض السيرك وعروض الضوء‏ ومسرحيات الأطفال‏ وعروض الكوميديا الضاحكة ‏والفاير شو، كما يجد الزائر للمهرجان فرصة ليعيش متعة الواقع الافتراضي ، فيما يستمتع الزائر باستعراضات لفرق الإيقاعات الجوالة، كما تتوفر للأطفال منطقة الألعاب الهوائية، كذلك سينما للأطفال.‏ويقضي زائر المهرجان أوقاتًا ممتعة بتجوله في حديقة تروبيكانا، التي تشمل بيئة جذابة تتضمن الطيور النادرة والحيوانات المتنوعة .// انتهى //17:09ت م0029