رام الله 3 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسحذر المجلس الوطني الفلسطيني، من اعتزام المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس وتنفيذ ما يخططون له برفع العلم الإسرائيلي وترديد نشيدهم العنصري.وأدان المجلس في بيان له، اليوم ، استمرار الاعتداءات وقطع الأسلاك عن سماعات المسجد الأقصى، والتضييق على الأخوة المسيحيين ووضع العراقيل للحيلولة دون إتمام صلواتهم.وأكد أن دعوات المستوطنين المتكررة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك، تأتي في سياق المخطط الاحتلالي الممنهج لمحاولة فرض الرواية الإسرائيلية المرتكزة على الأساطير الدينية التي تدعي بأن هذه الأرض هي ملك لليهود، في محاولة لقلب الصورة الحقيقية الاستعمارية للمشروع الصهيوني.وأكد المجلس أن جماهير الشعب الفلسطيني عازمة مستمرة بمواصلة التصدي لهذا العدوان ولانتهاكات الجماعات اليمينية المتطرفة التي تجري تحت حماية وإشراف حكومة الاحتلال العنصرية، وهي توفر الغطاء والحماية لهذه الأعمال العنصرية الهمجية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.ودعا المجلس الوطني البرلمانات العربية وبرلمانات العالم، للتحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الحرب الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.//انتهى //17:17ت م0031