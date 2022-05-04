مكة المكرمة 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واستواصل أمانة العاصمه المقدسة إقامة فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك التي انطلقت أمس بعدد من العروض الشيقة، وسيقام اليوم -ثالث أيام- العيد عدد من العروض الشيقة بواسطة الفرق الفنية المتخصصة، وذلك في موقعين مختلفين يشملان مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان، والحديقة العامة بمحافظة بحرة (بجوار بلدية بحرة الفرعية).وقد أعدت الأمانة العديد من العروض الشيقة والمثيرة، التي سيؤديها مجموعة من الفرق المتخصصة، حيث هناك العديد من الفقرات التي ستشمل عروض الفرق الشعبية والغنائية وعروض مسرح الطفل وعروض الإضاءة والليزر المشوقة وعروض الألعاب وعروض الرسم والتلوين وألعاب الأطفال والمجسات الحجازية ومسابقات للأطفال والكبار والفرق الإنشادية، إضافة إلى العديد من البرامج التي روعي فيها التنويع في الفقرات الهادفة، التي لا تخرج عن العادات والتقاليد الإسلامية والشعبية وتظهر في نفس الوقت (بهجة العيد) ، وستبدأ الاحتفالات بعد صلاة العشاء مباشرة وتستمر حتى منتصف الليل .وكانت وكالة الأعمال المساندة بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - وبالتعاون مع جمعية البيئة هي الحياة ، نظمت اليوم حفلا لمعايدة عمال النظافة في مكة المكرمة تكريما لهذه الفئة ودعما لجهودهم .يذكر أن احتفالات الليلة الماضية حفلت بالعديد من الفقرات الشيقة والممتعة.// انتهى //17:40ت م0033