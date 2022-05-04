الخليل 3 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، اليوم ، على رفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين رفعت العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا للاحتفال بما يسمى "بعيد الاستقلال".ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري ، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المواطنين، عادا إياه ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.//انتهى //17:54ت م0035