طرابلس 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 9 سجناء من الفارين من سجن مليتة في مدينة الزاوية بعد عملية تمرد مسلح داخل السجن أودت بحياة أحد الحراس .وقال الوزارة في بيان : إنه تمت إعادة السجناء الـ 9 الفارين إلى السجن بعد أن تم إيقاف 30 سجينا آخرين من الفارين يوم أمس ليرتفع عدد السجناء الموقوفين إلى 39 سجينا، مشيرة إلى أن قوات الأمن الليبية تواصل عمليات البحث والتفتيش عن عشرات السجناء الفارين من السجن لكون أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.// انتهى //17:56ت م0036