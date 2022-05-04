القدس المحتلة 3 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن شابين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، بشرط دفع غرامة مالية والإبعاد عن المدينة.وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشابين يزن الباسطي وصهيب أبو ناب من باب حطة بالبلدة القديمة، فارضة عليهما كفالة مالية بقيمة ماليه كبيرة، والإبعاد عن القدس لمدة أسبوع.//انتهى //17:57ت م0037