غزة 3 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية في موقع "كيسوفيم"، شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية في منطقة الواد، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.//انتهى//18:05ت م0039