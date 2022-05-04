واشنطن 03 شوال 1443هـ الموافق 04 مايو 2022م واساحتفل عدد من الأندية الطلابية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الفطر المبارك، عبر تنظيم فعاليات للمعايدة وتوزيع الهدايا والعيديات.ونظم النادي الطلابي السعودي بجامعة دايتون والنادي السعودي بجامعة الرايت ستيت احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات المبتعثين السعوديين في ولاياتهم.وشملت احتفالية النادي الطلابي السعودي بجامعة دايتون والنادي السعودي بجامعة الرايت ستيت، تخصيص قسم للرسم بالحنا للأطفال والرسم بالألوان لإدخال البهجة والسرور عليهم.كما احتفى النادي الطلابي السعودي في الجامعة الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن بحلول عيد الفطر المبارك من خلال تقديم المأكولات الشعبية السعودية للمسلمين والزوار في الجامعة احتفاء بهذه المناسبة.واستعرض مسؤولو النادي في الجامعة الأمريكية، مع الزوار آلية عمل وأهداف النادي السعودي و أبرز اهتماماته فيما يخص الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية .وتخللت الاحتفالات، كلمات وقصائد شعرية،وفقرات ثقافية ومسابقات وأنشطة ترويحية.// انتهى //19:03ت م0044