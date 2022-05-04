الرياض 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسيشارك المنتخب السعودي للمبارزة (لسلاح السايبر) في بطولة كأس العالم (فردي وفرق) التي ستنطلق الجمعة المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، وتستمر لمدة 3 أيام .وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت مدريد اليوم، حيث يمثل الأخضر السعودي كل من عادل المطيري وسعد البقمي وعلي البحراني وأحمد القديحي، بقيادة المدرب ماجد المطيري، وتواجد مدير المنتخبات عادل الرميحي .ويتنافس في البطولة 232 لاعباً من 30 منتخباً على مستوى العالم، وسيخوض المنتخب السعودي أولى مواجهاته الجمعة المقبلة بالتصفيات الأولية (الفردي) فيما تجرى منافسات (الفرق) الأحد المقبل.// انتهى //19:03ت م0045