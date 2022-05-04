عمّان 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسحذرت الحكومة الأردنية اليوم من مغبة الاستمرار بالتهديد باقتحام حرمة المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود أو السماح لهم بذلك من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عادة ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.ودعا وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن مثل هذه التصرفات التي ليس من شأنها إلا إثارة المزيد من التأجيج والدفع باتجاه استفزاز مشاعر المسلمين واستثارتهم وجر المنطقة إلى حروب وصراعات لا تحمد عواقبها، مذكرا بأن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه لا يشاركهم ولا يقاسمهم فيه أحد من الناس.// انتهى//19:17ت م0046