مقديشو 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسسلمت قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" أسلحة انتزعت من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية إلى الجيش الوطني الصومالي.وقد انتزعت وحدات من الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الأفريقي الأسلحة التي تضم آليات رشاشة، وأسلحة خفيفة وذخائر أثناء عمليات أُجريت في أجزاء من إقليم شبيلي السفلى.وشكر قائد المشاة الصومالي الجنرال محمد تهليل بيهي “أتميس” لتسليمها الأسلحة إلى الجيش الوطني الصومالي ، وأثنى على التعاون بين قوات الاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي.// انتهى //19:29ت م0047