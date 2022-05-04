واشنطن 03 شوال 1443هـ الموافق 04 مايو 2022م واسإعداد: هندي البقمييطل عيد الفطر المبارك على العالم الإسلامي في كل عام حاملًا معه بشائر الفرح والسرور وأمنيات الفوز بالعفو والغفران بعد صيام شهر رمضان المبارك، كما أن لكل بلد إسلامي عاداته وتقاليده في استقبال أيام العيد السعيدة، وهذا حال العائلات والأسر في المملكة العربية السعودية بقضائها في أجواء جميلة وتكثر زيارات صلة الرحم بين الأسر لتبادل التهاني بهذه المناسبة.وفي بلد الابتعاث يسعى المبتعثون والمبتعثات السعوديون بالخارج إلى محاكاة أيام وليالي العيد الهانئة، من خلال لبس الزي السعودي والتواصل مع زملائهم والاجتماع وتنظيم اللقاءات الأسرية والفردية وإحياء ذكريات عيد الفطر المبارك بالمملكة التي تهفو إليها نفوسهم.والسمة الأبرز في أعياد الأسر السعودية من ذوي المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية بتوزيع الأدوار في عيد الفطر بإعداد المأكولات الشعبية ومنها " الغريبة - والمعمول المنزلي"، فيما تقوم أسر أخرى بتجهيز هدايا الأطفال التي تشمل العيديات وتوزيعات حلويات العيد والألعاب المغلفة.ويؤكد المبتعثون أن الغربة التي أبعدتهم عن الأهل والأحباب في الوطن، جعلت منهم أكثر تواصلا وتلاحما فيما بينهم وانتهاز فرصة المناسبات لقضاء أوقات مبهجة، مشيرين إلى أن اجتماع الطلبة والطالبات السعويين المبتعثين وذويهم في أيام العيد تضفي على المناسبة طابعا سعوديًا مألوفًا من خلال التواصل والتواد وتبادل التحايا والهدايا، وإضفاء روح التآخي والتواد والتواصل .وحول ما تقوم به ملحقية المملكة الثقافية بواشنطن، تسعى الملحقية في دعم تلك الاجتماعات والمناسبات من خلال الأندية الطلابية المعتمدة والمسجلة لديها، حرصًا منها على خلق روح التواصل وإشعار الجميع أنهم في كنف دولة حرصت على ضمان جودة الحياة وتهيئة الأجواء المناسبة للدراسة وتحقيق أعلى الدرجات للمبتعثين والمبتعثات في بلد الابتعاث.// انتهى //19:29ت م0049