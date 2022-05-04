واشنطن 03 شوال 1443هـ الموافق 04 مايو 2022م واسالتقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم في بريتوريا، بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا ناليدي باندور، ونائب وزير العلاقات الدولية والتعاون ألفين بوتس.وبحثا خلال اللقاء أهمية الشراكة بين البلدين في مجالات الصحة والمناخ والسلام والأمن الإقليمي والعالمي، إلى جانب بحث الشراكة المتنامية بين البلدين في التجارة والاستثمار والبنية التحتية.// انتهى //19:35ت م0050