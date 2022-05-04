الرياض 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسيواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكره الحالي في البوسنة استعدادًا لدورة الألعاب الخليجية في الكويت.ومنح مدرب المنتخب علي السنحاني اليوم الأول للعيد فقط راحة للاعبين.ويخوض أخضر السلة اليوم أولى مبارياتة الودية أمام أحد الفرق البوسنية ضمن أربع مباريات تقرر أن يلعبها في معسكره الحالي.من جانبه أكد المشرف على المنتخب يسار مختار أن معسكر المنتخب يسير وفق البرنامج الإعدادي له المعد من الجهاز الفني بقيادة المدرب علي السنحاني، مشيداً بالتجهيزات الخاصة للمعسكر التي تساعد اللاعبين على تقديم أفضل مالديهم، مثمناً لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة المتابعة والاهتمام في معسكرهم الحالي، منوهاً بدعم وحرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، على توفير جميع عوامل نجاح المعسكر قبل المغادرة إلى الكويت، المقررة في يوم 14 مايو للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.// انتهى //19:52ت م0053