الرياض 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسيقيم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، معسكرًا تدريبيًا داخليًا في منطقة جازان، يمثل المرحلة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستقام في المملكة في الفترة من 16 إلى 21 مايو الجاري.وكان الجهاز الفني بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المعسكر ويبلغ عددهم 18 لاعبًا وهم : محمد هيازع، محمد العجمي، وليد صفحي، ماجد شهماني، خالد وهيب، يحيى طميحي، مهند الصبحي، وليد اليوبي، محمد خاتم، مبارك الدوسري، سعد العلي، فيصل اليامي، مشاري الدرجم، علي الاصقه، أحمد فقيهي، صالح القرني، أحمد حجيريني، رمزي دكمان.يذكر أن قرعة البطولة أوقعت (أخضر الشاطئية) في المجموعة B بجانب منتخبي البحرين وفلسطين، فيما ضمت المجموعة A منتخبات كلًا من الإمارات والكويت ولبنان وعُمان.من جانبه؛ تحدث مدير المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية عبدالمحسن المعمر قائلاً بأن هذا المعسكر يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا، إذ سيخضع من خلاله اللاعبون لتدريبات متنوعة بقيادة المدرب جوجا زولوكوفيك على فترات مختلفة سواء كانت على الملعب الترابي أو في صالة اللياقة والحديد من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل انطلاق البطولة.// انتهى //19:58ت م0054