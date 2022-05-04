الرياض 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسوصلت بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء إلى رومانيا للمشاركة في الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي المقام حتى الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.ويفتتح "الأخضر" مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب رومانيا يوم الخميس المقبل، في حين سيلاقي منتخب النرويج يوم السبت، وفي يوم الاثنين يلتقي الأخضر بمنتخب اليابان.واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (24) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، عبدالله البيشي، أمجد علي، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، بدر البيشي، قاسم سلطان، جراح الظفيري، سعيد الزهراني، عمار اليهيبي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري، طلال حاجي، أصيل عبدالرزاق، أنور شراحيلي، فارس يوسف.// انتهى //19:59ت م0055