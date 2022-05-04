عمّان 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بمقر السفارة، اليوم، نائب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.وأكد السفير السديري خلال اللقاء تميز علاقات البلدين التاريخية والراسخة التي تتجذر يوماً بعد يوم في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.وقال: "إن مواقف البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تذهب دوماً نحو دعم مصالح أمتَينا العربية والإسلامية"، لافتاً النظر إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين في شتى المجالات.من جهته، أكد الصفدي عمق العلاقات السعودية الأردنية، والحرص المستمر على تطويرها، موضحًا أن ما يجمعهما من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة يدفعهما إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //20:23ت م0057