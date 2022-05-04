واشنطن 3 شوال 1443 هـ الموافق 4 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، بمستشار الأمن القومي الياباني أكيبا تاكيو الذي يزور واشنطن حالياً.وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان والقمة الرباعية القادمة، إلى جانب بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد العالمية من خلال اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الأمريكية اليابانية.//انتهى//20:36ت م0060