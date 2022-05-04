طرابلس 3 شوال 1443 هـ الموافق 4 مايو 2022 م واسأحبط حرس الحدود البحري في مدينة صبراتة اليوم عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية.ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر أمنية أنه تم خلال العملية إيقاف جميع المهاجرين غير الشرعيين وضبط الزورق المطاطي والمعدات المستخدمة في عملية الهجرة غير الشرعية.ولفتت الانتباه إلى تمكن منظمي عملية الهجرة غير الشرعية من الفرار تاركين خلفهم خمس مركبات آلية تخصهم بمسرح الجريمة، مشيرةً إلى إحالة الموقوفين والمحجوز إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.//انتهى//20:43ت م0061