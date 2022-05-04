الكويت 3 شوال 1443 هـ الموافق 4 مايو 2022 م واسقرَّر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اليوم، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 75ر1 في المئة إلى 2 في المئة ابتداءً من يوم غد الخميس.وقال محافظ المركزي باسل الهارون في تصريح له:إن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد التي تشكل مصدراً أساسياً للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.وأضاف أنه روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي،بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.وأشار إلى أن "الكويت المركزي" قرَّر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة؛ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)،وسندات وتورق بنك الكويت المركزي،ونظام قبول الودائع لأجل،وأدوات التدخل المباشر،بالإضافة إلى أدوات الدين العام.//انتهى//21:36ت م0065