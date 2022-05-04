المنامة 3 شوال 1443 هـ الموافق 4 مايو 2022 م واسقرَّر مصرف البحرين المركزي اليوم، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.25% إلى 1.75 %.كما زاد "المركزي البحريني" سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 % إلى 1.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.50% إلى 3.00%.//انتهى//21:38ت م0066