جدة 3 شوال 1443هـ الموافق 4 مايو 2022م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالة ملك الأردن التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية جمعاء باليمن والمسرات.// انتهى //22:00ت م0067