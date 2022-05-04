عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك
الأربعاء 1443/10/3 هـ الموافق 2022/05/04 م واس
جدة 3 شوال 1443هـ الموافق 4 مايو 2022م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالة ملك الأردن التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية جمعاء باليمن والمسرات.
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22:00ت م
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