الرياض 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسحقق فريق العين لقب كأس بطولة رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه على منافسه شباب الأهلي 5 - 4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم، على إستاد محمد بن زايد بأبوظبي، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.ونجح فريق العين في التتويج بلقب هذه البطولة التي حققها مرة واحدة فقط من قبل في النسخة الأولى للبطولة التي انطلقت موسم 2008-2009.ونجح شباب الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفه الأول الذي أحرزه لاعبه الأرجنتيني كارتابيا، لكن العين استطاع العودة في الشوط الثاني وتعادل لاعبه التوجولي لاباكودجو، قبل أن يعزز كايو كانيدو النتيجة لمصلحة العين بإحرازه الهدف الثاني، لكن كارتابيا عاد وسجل مجدداً لمصلحة شباب الأهلي مدركاً التعادل قبل نهاية زمن المباراة الأصلي.واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لفض حالة التعادل بينهما إلى أن نجح العين في حسمها لمصلحته 5-4 بعد تسديد 6 ركلات لكل فريق.// انتهى //22:12ت م0069