الجزائر 3 شوال 1443 هـ الموافق 4 مايو 2022 م واسأوقفت الجزائر ثلاثة عناصر داعمة للميليشيات الإرهابية في عمليتين متفصلتين في الجزائر.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن قواتها تمكنت من إيقاف 103 مهربين في عدد من المحافظات، كما حجزت 14 مركبة ومعدة تابعة للمهربين.وفي سياق آخر، أحبط حرس الحدود الجزائري محاولات هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل الجزائرية على متن قوارب تقليدية الصنع، أوقفت على أثرها 82 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.//انتهى//23:01ت م0072