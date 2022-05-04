رفحاء 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسنظَّمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "ITBA"، مهرجان "عيدنا" في سوق مدينة لينة التاريخي التي تبعد 105 كلم جنوب رفحاء، بالتعاون مع بلدية لينة، وعلى مدى يومين.وتضٌّمنت الفعاليات فقرات مخصصة لجميع أفراد المجتمع، شملت خيمة الضيافة، وألعاب الأطفال، ومسابقات ترفيهية، وسوق الأسر المنتجة، وعربات الطعام "الفود ترك"، بالإضافة إلى مسرح الفعاليات الذي يتوسط سوق لينة التاريخي، إلى جانب برامج متنوعة، شملت أمسيات إنشادية وغنائية، بالإضافة لعروض شعبية تتقدمها العرضة السعودية والسامري.يذكر أن المحمية تُنظِّمُ مهرجاناً مماثلاً في كل من مركز تربة ومركز قبة بالتعاون مع بلدياتها.// انتهى //23:07ت م0073