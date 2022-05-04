جيزان 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسأطلقت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان ممثلة بلجنة كبار السن اليوم مبادرة " أحسن إليهم."وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة نهى الشريف أن المبادرة التي تستهدف زيارة كبار السن تهدف لتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي وبث روح الفرح والسرور وإدخال السعادة إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مبينة أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها اللجنة.// انتهى //23:12ت م0074