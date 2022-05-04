جنيف 3 شوال 1443 هـ الموافق 4 مايو 2022 م واسكشف تقرير دولي عن استمرار ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة منقذة للحياة بمعدل ينذر بالخطر، مركزاً على البلدان والأقاليم التي يتجاوز فيها حجم وشدة أزمة الغذاء الموارد والقدرات المحلية.ودعا التقرير الذي أطلقته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية اليوم، إلى حشد المجتمع الدولي لمواجهة أزمة الغذاء عبر السياقات الإنسانية والتنموية وإحلال السلام، مبيناً أن الاتجاهات المقلقة لانعدام الأمن الغذائي هي نتيجة لعدة عوامل، بدءاً من الصراعات إلى الأزمات الاقتصادية والصحية والفقر.وأشار التقرير إلى أن 193 مليون شخص في 53 دولة أو منطقة، عانوا انعدام الأمن الغذائي الحاد ما بين المستويين الثالث والخامس خلال عام 2021، بزيادة 40 مليون شخص مقارنة بعام 2020، من بينهم 570 ألف شخص في إثيوبيا، وتعاني مدغشقر وجنوب السودان واليمن من أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد وهي المرحلة الخامسة، ويتطلب وضعهم اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب الانهيار واسع النطاق لسبل العيش والمجاعة والوفاة.يذكر أن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء هي تحالف دولي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل معاً لمعالجة أزمات الغذاء.//انتهى//23:33ت م0075