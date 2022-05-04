نجران 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسنفَّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جولات ميدانية على منافذ بيع مستلزمات عيد الفطر المبارك؛للتأكد من عدم مخالفة السلع والمنتجات لأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة.وأوضحت تجارة نجران أن الجولات التفتيشية شملت 345 منفذَ بيعٍ في قطاع التجزئة لمستلزمات عيد الفطر المبارك ،حُرِّرَ خلالها 4 مخالفات تجارية.// انتهى //23:33ت م0076