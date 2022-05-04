نيويورك 3 شوال 1443هـ الموافق 4 مايو 2022م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 932.27 نقطة، بما يعادل 2.81%, ليغلق عند 34061.06 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 401.10 نقطة أو 3.19%, ليغلق عند 12964.86 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 124.69 نقطة أو 2.99%, ليغلق عند 4300.17 نقطة.‏//انتهى//23:33ت م0077