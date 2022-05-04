رفحاء 03 شوال 1443 هـ الموافق 04 مايو 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات "فرحة العيد" بمركز طلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية التي تنظِّمها بلدية المركز بالحديقة النموذجية بطريق الشمال الدولي ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك.وبدأ حفل افتتاح الفعاليات بسلسلة من الفقرات المتنوعة شملت فعالية بيت الضيافة والقهوة السعودية، وركن الأسر المنتجة، وعرض لفرقة الفنون، وفرقة المرح، وعدد من المسابقات، وعروض للمهرجين، وفعاليات خاصة بشارع الفـن، والعروض الانشادية والغنائية.يذكر أن هذه الفعاليات ستواصل اليوم وغداً، في إطار جهود البلدية لتعزيز الجانب الترفيهي، عبر تقديم فعاليات وبرامج متعددة في مختلف المناسبات تدعيماً لبرنامج جودة الحياة.// انتهى //23:55ت م0078