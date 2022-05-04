نيويورك 3 شوال 1443 هـ الموافق 4 مايو 2022 م واسجددت الأمم المتحدة، دعوتها إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحثت على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح له اليوم: "موقفنا إزاء الأماكن المقدسة بالقدس، هو أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير"، وحث على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.وتأتي هذه التصريحات عشية دعوات أطلقتها ميليشيات إسرائيلية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، يوم غد.وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان توترات شديدة وسط اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال ومستوطنين لباحات المسجد، خلفت عشرات الجرحى والمعتقلين.//انتهى//23:56ت م0079