واشنطن 3 شوال 1443هـ الموافق 4 مايو 2022 م واسأصيب وزير الخارجية أنتوني بلينكن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي مساء الأربعاء أن وزير الخارجية بلينكن لا يعاني إلا من أعراض خفيفة، ولم يلتقي بالرئيس الأمريكي جوزيف بايدن شخصياً منذ عدة أيام، ولم يكن الرئيس على اتصال وثيق به وفقاً للإرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC).//انتهى//23:58ت م0081