موسكو 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م واسأوقفت القوات الروسية، إطلاق النار في مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية؛ لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الخميس.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان مساء الأربعاء أن القوات المسلحة الروسية ستفتح الممر من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً (بتوقيت موسكو)، مبينةً أنها ستسمح للمدنيين الذين لجأوا إلى المصنع بالتوجه إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها كييف.//انتهى//00:29ت م0001