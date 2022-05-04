الدوحة 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م واسرفع مصرف قطر المركزي، سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بـ50 نقطة أساس ابتداءً من اليوم؛ ليصبح 1.50 %، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بـ25 نقطة أساس؛ ليصبح 2.75 %.وقرر كذلك، رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بـ50 نقطة أساس؛ ليصبح 1.75 %.وأوضح في بيان مساء الأربعاء، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.//انتهى//00:30ت م0002