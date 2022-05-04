اقتصادي / "قطر المركزي" يرفع أسعار الفائدة
الخميس 1443/10/4 هـ الموافق 2022/05/05 م واس
الدوحة 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م واس
رفع مصرف قطر المركزي، سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بـ50 نقطة أساس ابتداءً من اليوم؛ ليصبح 1.50 %، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بـ25 نقطة أساس؛ ليصبح 2.75 %.
وقرر كذلك، رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بـ50 نقطة أساس؛ ليصبح 1.75 %.
وأوضح في بيان مساء الأربعاء، أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
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