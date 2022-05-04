الرياض 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسأوضحت وزارتا التجارة والطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه وُقف على عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين، وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع مصورة لمحطات وقود، ووجود عمالة تتلاعب في قراءة العدادات الخاصة بمضخات تعبئة الوقود، حيث تُحقق من سلامة المضخات، وتبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.وتهدف خاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود لحفظ أخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية، حيث العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات.وستُدرس إمكانية تقنين هذه الخاصية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في برنامج "تقييس" بالتنسيق مع الشركات المصنعة بما يخدم مصلحة المستهلك.وأكدت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه جارٍ استكمال الإجراءات وضبط هذه المخالفات في عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة، وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.وتؤكد "التجارة" و "الطاقة" و "المواصفات السعودية " حرصهم الدائم على حماية وحفظ حقوق المستهلكين، ومباشرة شكاواهم وبلاغاتهم عبر تطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.// انتهى //00:31ت م0003