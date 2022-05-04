البكيرية 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسأقيمت أمس احتفالات أهالي محافظة البكيرية بمناسبة عيد الفطر الذي نظمته لجنة الأهالي بالتعاون مع بلدية المحافظة، بحضور محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي و مديري الدوائر الحكومية وأعيان وأهالي المحافظة.وهنئ العريفي في كلمته بالحفل القيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة القصيم ، وسمو نائبه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة والمملكة وقيادتها بخير وعطاء ونماء.وقُدم خلال فقرات الحفل قصيدة شعرية ، ثم أوبريت انشادي ، والعرضة السعودية ، كما كرّم المحافظ الرعاة والمشاركين ، ووزعت الجوائز وهدايا العيد للحضور .// انتهى //02:07ت م0005