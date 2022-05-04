عام / محافظة البكيرية تقيم احتفالية عيد الفطر
الخميس 1443/10/4 هـ الموافق 2022/05/05 م واس
البكيرية 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واس
أقيمت أمس احتفالات أهالي محافظة البكيرية بمناسبة عيد الفطر الذي نظمته لجنة الأهالي بالتعاون مع بلدية المحافظة، بحضور محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي و مديري الدوائر الحكومية وأعيان وأهالي المحافظة.
وهنئ العريفي في كلمته بالحفل القيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة القصيم ، وسمو نائبه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة والمملكة وقيادتها بخير وعطاء ونماء.
وقُدم خلال فقرات الحفل قصيدة شعرية ، ثم أوبريت انشادي ، والعرضة السعودية ، كما كرّم المحافظ الرعاة والمشاركين ، ووزعت الجوائز وهدايا العيد للحضور .
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