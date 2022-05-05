جيزان 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واسشهدت الواجهات البحرية بمنطقة جازان , إقبالاً لافتاً من الأسر والشباب من داخل المنطقة وزوارها للاحتفال بعيد الفطر على المسطحات الخضراء والجلسات المنتشرة على طول الواجهات والاستمتاع بالألعاب الترفيهية والفعاليات المصاحبة لها.واستمتع مرتادي الواجهات, بالفعاليات والبرامج المنفذه خلال عيد الفطر والتي تلبي أذواق شرائح المجتمع والإسهام بشكل واضح في دعم السياحة الداخلية وتشجعيها والعمل على نموها.وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب والمراجيح التي جُهِّزت بالواجهات البحرية لإدخال الفرح والسرورعليهم بهذه المناسبة السعيدة .وحظيت المطاعم المنتشرة على طول الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بوجود العديد من العوائل والأفراد الذين فضَّلوا الالتقاء فيها خلال ليالي العيد، التي تقدم أصنافا متنوعة من المأكولات ، فيما كان للمقاهي نصيب من هذا الحضور لاحتساء القهوة بمختلف أنواعها.// انتهى //02:35ت م0006