تبوك 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واستواصل أمانة منطقة تبوك إقامة فعاليات إحتفالات عيد الفطر التي إنطلقت بعدد من العروض الشيقة بمنتزه الأمير فهد بن سلطان ، بمشاركة من أهالي مدينة وزائريها والمقيمين فيها .وشهدت الفعاليات في يومها الثاني أمس بمقر البارك مول التجاري عدد من الفعاليات الموجهة للأسرة، وعروض الرسم والتلوين وألعاب الأطفال، إضافة إلى العديد من البرامج التي روعي فيها التنويع في الفقرات الهادفة .// انتهى //03:51ت م0008