ضرما 04 شوال 1443 هـ الموافق 05 مايو 2022 م واساحتفلت أهالي محافظة ضرماء والمراكز التابعة لها أمس بالعيد الفطر الذي قامت بتنظيمه جمعية التنمية الأهلية بقاعة البلدية للاحتفالات, بحضور المحافظ محمد بن عبدالعزيز الثاقب ومديري ورؤساء الجهات والقطاعات الحكومية وأعيان ووجهاء وضيوف المحافظة.وبدأ الحفل بافتتاحية ترحيبية وتهنئة القيادة الرشيدة والحضور بعيد الفطر، ثم آيات من القرآن الكريم.بعد ذلك ألقى رئيس جمعية التنمية الأهلية الأستاذ عبدالله الرسام رئيس اللجنة المنظمة كلمة بهذه المناسبة رفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الفطر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى أمير منطقة الرياض وسمو نائبه والأسرةالمالكة الكريمة والشعب السعودي وأهالي محافظة ضرماء والمراكز التابعة لهاكما قدم شكره لرجال الأعمال من أبناء ضرماء الداعمين لهذه المناسبة والجهات والمشاركين والمتعاونين في إنجاح الاحتفال وخص بالشكر القطاع الأمني وبلدية ضرماء الشريك الأساسي في التنظيم.تلى ذلك كلمة للشريك الرسمي في الاحتفالية بلدية ضرماء قدمها المهندس عبدالله بن حسين البسامي رئيس البلدية قدم من خلالها التهنئة للقيادة والشعب السعودي كما أشار في كلمته إلى شكره لرجال الاعمال.ثم ألقيت قصيدة بهذه المناسبة للشاعر عبدالمحسن بن محمد القباني قدم من خلالها التحية للملك وولي العهد كما ذكر فيها منجزات الوطن وعلو شانه ومأثر ضرماء واهلها تلى ذلك كلمة الأهالي ألقاها الأستاذ / محمد بن فهد المدبل قدم من خلالها تهنئة الاهالي للقيادة والشكر على ما تقدمه الدولة من رعاية لأبنائها المواطنين في كافة المجالات كما ذكر أن أهل ضرماء مع الدولة السعودية منذ التأسيس ولاء ووحدة صف.تلى ذلك قصيدة للشاعر عبدالله بن سعود آل ثنيان والتي تناول بها الوطن ماضي وحاضر والتهنئة للقيادةثم تم تكريم الداعمين من قبل سعادة محافظ ضرماء ورئيس جمعية التنمية الأهلية بضرماء بحضور رئيس البلدية ثم ختم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ ورئيس الجمعية والأهالي ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي أُعدّ لهذه المناسبة. وفي الختام كان لمحافظ ضرماء سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز الثاقب كلمة هنأ فيها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وأمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائب أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك .وقد كان حسن التنظيم له الدور الاهم في ظهور الحفل بالصورة المثلى التي لاقت استحسان ورضا الحضور .// انتهى //05:03ت م0010